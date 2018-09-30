В Орле обсудили работу органов местного самоуправления

В Орле подвели итоги работы органов государственной власти по укреплению межнационального мира и согласия на территории Орловской области.

Итоговый семинар по вопросам работы органов местного самоуправления Орловской области в сфере укрепления межнационального мира и согласия, недопущения попадания представителей молодежи под влияние экстремистской идеологии, духовного воспитания молодежи прошло под председательством заместителя Председателя Правительства по внутренней политике Вячеслава Ерохина.

На встречу были приглашены представители всех национальных конфессий и религиозных объединений области, руководители общественных организаций, а также исполнительных органов государственной и муниципальной власти. Тема, выбранная для диалога — «Повышение эффективности совместной деятельности исполнительных органов государственной власти специальной компетенции Орловской области и органов местного самоуправления Орловской области по укреплению межнационального мира и согласия на территории Орловской области, недопущению попадания представителей молодежи под влияние экстремистской идеологии».

Несмотря на то, что Орловская область является мононациональным регионом, на ее территории проживают представители многих национальностей, работают и учатся иностранцы. Орловщина — студенческий регион. По итогам прошлого года в орловских вузах обучалось более 1200 студентов. На совещании особо подчеркивался тот факт, что молодежь — самая восприимчивая часть общества и необходимо консолидировать все усилия, чтобы не допустить распространения в молодежной среде экстремистской идеологии.

«Благодаря совместной работе органов государственно власти, правоохранительных структур и общественных организаций, нам удается избежать межнациональной ксенофобии, в том числе националистических проявлений в молодежной среде», — отметил Вячеслав Ерохин.

О работе органов местного самоуправления Орловской области по укреплению межнационального мира и согласия доложили руководители муниципальных образований, возглавляющие на местах Советы по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Лидеры региональных общественных организаций, представители национальных конфессий и религиозных объединений, отмечая в целом благоприятную межнациональную обстановку в регионе, представили вниманию свои программы по укреплению добрососедских взаимоотношений между национальностями, населяющими Орловскую область.

По итогам совещания было принято решение предложить участникам диалога в течение пяти дней разработать и предоставить в адрес регионального Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления свои предложения по повышению эффективности работы в этом направлении.