В Орле оборудуют ещё один пешеходный переход у школы

«Зебру» обустроят в Северном районе у здания школы № 5 на участке дороги по улице Маринченко рядом с домами № 4 и № 7.

Ранее проект одобрили на городской комиссии по безопасности дорожного движения.

В данный момент проект и смету благоустройства пешеходного перехода согласовывают в ГИБДД. Планируется, что переход оборудуют примерно через месяц.