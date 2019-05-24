В Орле оборудуют ещё один пешеходный переход у школы
24.05.2019
«Зебру» обустроят в Северном районе у здания школы № 5 на участке дороги по улице Маринченко рядом с домами № 4 и № 7.
Ранее проект одобрили на городской комиссии по безопасности дорожного движения.
В данный момент проект и смету благоустройства пешеходного перехода согласовывают в ГИБДД. Планируется, что переход оборудуют примерно через месяц.
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