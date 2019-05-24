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Орел24.05.2019 Пятница 12:13
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В Орле оборудуют ещё один пешеходный переход у школы

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24.05.2019

«Зебру» обустроят в Северном районе у здания школы № 5 на участке дороги по улице Маринченко рядом с домами № 4 и № 7.

Ранее проект одобрили на городской комиссии по безопасности дорожного движения.

В данный момент проект и смету благоустройства пешеходного перехода согласовывают в ГИБДД. Планируется, что переход оборудуют примерно через месяц.

Теги:ОрёлОрловская область

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