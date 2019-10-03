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Орел03.10.2019 Четверг 11:49
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В Орле обокрали храм

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03.10.2019

Нападению в ночь с 1 на 2 октября подвергся храм Николая Чудотворца («Никола на Песках»), расположенный на улице Нормандии-Неман. Об этом сообщают «Орловские новости».

Управление МВД по Орловской области возбудило уголовное дело по статье «кража» по части 2 («кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину либо из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем»). Предусмотренное ею максимальное наказание — «лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года».

В настоящее время полиция проводит все необходимые мероприятия в рамках дела.

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