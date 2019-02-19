В Орле — новый начальник Управления муниципального имущества и землепользования
19.02.2019
Должность заняла Татьяна Решетова. Сегодня её представили на оперативном совещании в мэрии Орла. Ранее Решетова работала начальником МУП «Коммунальник Орловского района».
До 12 февраля УМИЗ Орла возглавлял Максим Лобов.
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