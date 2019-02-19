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Орел19.02.2019 Вторник 12:36
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В Орле — новый начальник Управления муниципального имущества и землепользования

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19.02.2019

Должность заняла Татьяна Решетова. Сегодня её представили на оперативном совещании в мэрии Орла. Ранее Решетова работала начальником МУП «Коммунальник Орловского района».

До 12 февраля УМИЗ Орла возглавлял Максим Лобов.

Теги:ОрёлОрловская область

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