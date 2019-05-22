В Орле нетрезвый водитель на Ford Focus врезался в припаркованные автомобили
22.05.2019
ДТП произошло 21 мая около 16 часов на улице Гагарина у дома № 66. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.
Ford двигался в направлении улицы Розы Люксембург. Водитель допустил наезд на припаркованный ВАЗ-21104 с последующим наездом на припаркованный ВАЗ-21108.
Пассажир «восьмёрки» обратился в больницу имени Семашко. Медики оказали ему помощь и отпустили домой.
Фото: Управление ГИБДД по Орловской области
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