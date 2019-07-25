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В Орле «несвоевременная» мебель стала причиной обращения в суд

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25.07.2019

Любопытное дело рассмотрел мировой судья судебного участка № 3 Северного района Орла. Иск подало Управление Роспотребнадзора по Орловской области в пользу частного лица — потребителя.

Орловчанина «обидел» индивидуальный предприниматель, который обязался доставить ему мебель в определённые сроки, но не выполнил обязательств, после чего отказался добровольно вернуть деньги, уплаченные за товар.

Однако в ходе судебного заседания стороны заключили мировое соглашение. Предприниматель «передумал» и пообещал выплатить клиенту компенсацию в 5 тысяч рублей.

Теги:ОрёлОрловская область

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