В Орле «несвоевременная» мебель стала причиной обращения в суд

Любопытное дело рассмотрел мировой судья судебного участка № 3 Северного района Орла. Иск подало Управление Роспотребнадзора по Орловской области в пользу частного лица — потребителя.

Орловчанина «обидел» индивидуальный предприниматель, который обязался доставить ему мебель в определённые сроки, но не выполнил обязательств, после чего отказался добровольно вернуть деньги, уплаченные за товар.

Однако в ходе судебного заседания стороны заключили мировое соглашение. Предприниматель «передумал» и пообещал выплатить клиенту компенсацию в 5 тысяч рублей.