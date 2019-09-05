В Орле назвали самые проблемные автобусные маршруты

Наибольшее число жалоб поступает в отношении перевозчиков, которые обслуживают улицу Алроса, район станции «Лужки» и Наугорское кладбище. Об этом сообщили на встрече сотрудников профильного отдела управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла с представителями компаний-пассажироперевозчиков.

Как сообщили в мэрии, на встрече обсудили многие проблемные вопросы, в том числе связанные с соблюдением правил дорожного движения и вечерних графиков движения, а также с работой валидаторов.