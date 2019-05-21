В Орле назначен новый заместитель главы администрации города по ЖКХ

Должность занял Евгений Гришин. Об этом объявили на сегодняшнем оперативном совещании в мэрии.

Ранее Гришин работал руководителем аппарата Орловского областного Совета народных депутатов, занимал должность первого заместителя главы администрации города Орла, а также должность помощника губернатора и председателя правительства Орловской области секретариата губернатора Орловской области.

До апреля текущего года заместителем главы администрации города Орла по ЖКХ являлся Николай Ванифатов. Однако он ушёл с поста по собственному желанию.