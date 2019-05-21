В Орле назначен новый заместитель главы администрации города по ЖКХ
21.05.2019
Должность занял Евгений Гришин. Об этом объявили на сегодняшнем оперативном совещании в мэрии.
Ранее Гришин работал руководителем аппарата Орловского областного Совета народных депутатов, занимал должность первого заместителя главы администрации города Орла, а также должность помощника губернатора и председателя правительства Орловской области секретариата губернатора Орловской области.
До апреля текущего года заместителем главы администрации города Орла по ЖКХ являлся Николай Ванифатов. Однако он ушёл с поста по собственному желанию.
Короткая ссылка obl1.ru/~/54724
Другие новости раздела
21.05.2019
В Орловской области на трассе «Крым» после столкновения грузовика и легковушки пострадал пешеход
21.05.2019
Преподаватель и ординатор института Медицинского института ОГУ имени Тургенева подозреваются во взяточничестве
$ USD64.4888(-0.14)21.05
€ EUR71.9631(-0.28)21.05
Наш опрос
Ваше любимое место в Орле?