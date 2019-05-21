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Орел21.05.2019 Вторник 12:37
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В Орле назначен новый заместитель главы администрации города по ЖКХ

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21.05.2019

Должность занял Евгений Гришин. Об этом объявили на сегодняшнем оперативном совещании в мэрии.

Ранее Гришин работал руководителем аппарата Орловского областного Совета народных депутатов, занимал должность первого заместителя главы администрации города Орла, а также должность помощника губернатора и председателя правительства Орловской области секретариата губернатора Орловской области.

До апреля текущего года заместителем главы администрации города Орла по ЖКХ являлся Николай Ванифатов. Однако он ушёл с поста по собственному желанию.

Теги:ОрёлОрловская область

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