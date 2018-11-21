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Орел21.11.2018 Среда 19:44
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  3. В Орле нашли новое название для сквера "1000 и 1 мелочь"

В Орле нашли новое название для сквера "1000 и 1 мелочь"

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21.11.2018

Сегодня вопрос обсудили на комитете Городского совета по образованию, культуре и социальной политике.

Название «1000 и 1 мелочь», данное по имени магазина, который когда-то находился в этом районе, является неофициальным. Настоящего названия у сквера просто нет. Между тем, в этом году объект был отремонтирован в рамках программы «Городская среда».

Орловская городская комиссия по наименованию и переименованию улиц приняла решение присвоить скверу название «сквер имени Семашко» в честь народного комиссара здравоохранения РСФСР. Как сообщили чиновники, название выбрали сами жители Орла — направить в мэрию свои предложения до конца сентября мог любой орловец.

Комитет поддержал этот вариант. Теперь его предстоит утвердить на сессии городского парламента.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьсквер

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