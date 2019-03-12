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Орел12.03.2019 Вторник 17:06
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В Орле нарушаются графики вывоза ТКО

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12.03.2019

Об этом говорили на сегодняшнем оперативном совещании в городской администрации.

Как сообщили руководители районных администраций, проблема затрагивает все районы областного центра.

Представитель регионального оператора по обращению с ТКО (УК «Зелёная роща») пояснил, что причиной срыва графиков стала приостановка работы мусоросортировочного центра «Экоград». В связи с этим сейчас отходы вывозятся на полигон, расположенный на Итальянской улице. Кроме того, у компании есть сложности со сдачей крупногабаритного мусора.

Мэра Орла Василий Новиков подчеркнул, что эти проблемы являются внутренними вопросами регионального оператора и должны быть решены в ближайшее время.

Теги:ОрёлОрловская область

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