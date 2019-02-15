В Орле «Народный фронт» проверил систему безналичной оплаты проезда в маршрутках
15.02.2019
По итогам проверки составлен перечень недочётов. Его направят в администрацию Орла.
В частности, орловские активисты ОНФ установили, что устройства для считывания информации с банковских карт расположены в неудобных местах. В нескольких маршрутках валидаторы разрядились и не работали, поэтому пассажиры были вынуждены платить только наличными (то есть — переплачивать по 3 рубля за каждую поездку).
Кроме того, у «Народного фронта» возникли претензии и к поведению водителей маршруток. Как считают активисты, некоторые из водителей слишком грубо общались с пассажирами.
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