В Орле наградили победителей и призёров региональных конкурсов, посвящённых юбилею Тургенева

Награждение состоялось в рамках Фестиваля «Тургеневская осень» во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина.

Дипломы и подарки вручили ста сорока трём школьникам.

Некоторые конкурсы были межрегиональными, их победители и призёры живут и учатся за пределами Орловщины.