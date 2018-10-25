В Орле наградили победителей и призёров региональных конкурсов, посвящённых юбилею Тургенева
25.10.2018
Награждение состоялось в рамках Фестиваля «Тургеневская осень» во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина.
Дипломы и подарки вручили ста сорока трём школьникам.
Некоторые конкурсы были межрегиональными, их победители и призёры живут и учатся за пределами Орловщины.
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