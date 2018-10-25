Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел25.10.2018 Четверг 18:03
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле наградили победителей и призёров региональных конкурсов, посвящённых юбилею Тургенева

В Орле наградили победителей и призёров региональных конкурсов, посвящённых юбилею Тургенева

Версия для печати

25.10.2018

Награждение состоялось в рамках Фестиваля «Тургеневская осень» во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина.

Дипломы и подарки вручили ста сорока трём школьникам.

Некоторые конкурсы были межрегиональными, их победители и призёры живут и учатся за пределами Орловщины.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50114

Добавил новость: 

Другие новости раздела

25.10.2018

Главный врач Орловской областной клинической больницы Вадим Мурадян ответит на вопросы орловцев в прямом эфире телеканала «Первый областной»

5
25.10.2018

На Чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills 2018 сборная Российской Федерации заняла первое место.

25.10.2018

27 октября в 16 часов в Орле откроется первое заседание поэтического клуба «Шаг навстречу»

25.10.2018

29 октября в Орловском городском центре культуры состоится торжественное мероприятие, посвящённое юбилею комсомола

25.10.2018

В Академическом театре имени Тургенева готовят новую оригинальную премьеру

$ USD65.7476(+0.12)26.10
€ EUR74.9851(-0.1)26.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online