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Орел12.08.2019 Понедельник 17:19
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  3. В Орле начались выборы с участием 42 «кандидатов»

В Орле начались выборы с участием 42 «кандидатов»

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12.08.2019

Жителям города предлагается проголосовать за территории, которые планируется благоустроить в следующем году в рамках программы «Формирование современной городской среды».

Интернет-опрос проводится на сайте мэрии Орла. Пользователи могут выбрать из 42 вариантов.

Опрос завершится 17 ноября. После этого будет сформирован более короткий список территорий, подлежащих благоустройству. Его вынесут уже на рейтинговое оффлайн-голосование. Оно состоится в декабре. Принять в нём участие смогут жители Орла в возрасте от 14 лет.

Теги:ОрёлОрловская область

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