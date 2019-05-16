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Орел16.05.2019 Четверг 15:52
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В Орле начали лечить каштаны

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16.05.2019

«Специальную операцию» проводит «Зеленстрой». В первый день работы проходили на улице Лескова и бульваре Победы. Здесь обработали 27 и 63 дерева соответственно.

На каштанах установили феромоновые ловушки для минирующей моли. Также каштанам сделали инъекции инсектицидом — препаратом для уничтожения вредных насекомых.

Пока что в тестовом режиме планируется поддержать таким образом 400 деревьев. Если специалисты сочтут итоги успешными, то операция будет продолжена. Об этом сообщили в мэрии Орла.

Теги:ОрёлОрловская область

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