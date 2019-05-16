В Орле начали лечить каштаны

«Специальную операцию» проводит «Зеленстрой». В первый день работы проходили на улице Лескова и бульваре Победы. Здесь обработали 27 и 63 дерева соответственно.

На каштанах установили феромоновые ловушки для минирующей моли. Также каштанам сделали инъекции инсектицидом — препаратом для уничтожения вредных насекомых.

Пока что в тестовом режиме планируется поддержать таким образом 400 деревьев. Если специалисты сочтут итоги успешными, то операция будет продолжена. Об этом сообщили в мэрии Орла.