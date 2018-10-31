В Орле начали готовиться к новому году
31.10.2018
Глава администрации Орла Александр Муромский поручил руководителям районов города подготовить предложения по подготовке областного центра к новогодним праздникам.
На основе предложений будет разработана единая концепция по новогоднему убранству Орла.
В первую очередь мэрия будет работать с торговыми точками и центрами, расположенными на главных улицах города. Как правило, чиновники призывают их владельцев самостоятельно украшать свои заведения, создавая праздничное настроение у посетителей и прохожих.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50209
Другие новости раздела
31.10.2018
В Госархиве области открывается выставка «Орловские дворяне Тургеневы и Лутовиновы на страницах архивных документов»
31.10.2018
Завтра в эфире телеканала «Первый областной» выйдет «Актуальное интервью» с Вадимом Хрипуновым
$ USD65.7742(-0.04)31.10
€ EUR74.7918(-0.25)31.10
Наш опрос
|Результаты голосования отсутствуют