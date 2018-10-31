В Орле начали готовиться к новому году

Глава администрации Орла Александр Муромский поручил руководителям районов города подготовить предложения по подготовке областного центра к новогодним праздникам.

На основе предложений будет разработана единая концепция по новогоднему убранству Орла.

В первую очередь мэрия будет работать с торговыми точками и центрами, расположенными на главных улицах города. Как правило, чиновники призывают их владельцев самостоятельно украшать свои заведения, создавая праздничное настроение у посетителей и прохожих.