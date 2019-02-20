В Орле начал функционировать новый корпус Перинатального центра Центра имени Круглой

Корпус начал работать с 15 февраля. Благодаря переезду специалистов и медтехники в новое здание, в структуре учреждения появились два новых направления — бальнеотерапия (лечение минеральными водами) и рентгенологическое обследование женщин и новорожденных.

Также в новый корпус перевели подразделения центра имени Круглой, существовавшие и раньше. В структуру вошли: отделение физиотерапии (его оснастили современным оборудованием), кабинет функциональной диагностики, а также клинико-диагностическая лаборатория и лаборатория пренатального скрининга.

В новом корпусе работают маммограф и цифровая рентгенологическая установка для гистеросальпингографии (исследования проходимости маточных труб).

Кроме того, здесь действуют два операционных блока, где уже провели две первые операции.