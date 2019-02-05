В Орле на здании в центре города обвалилась штукатурка

Штукатурка осыпалась с дома по улице Ленина, 29, с фасада третьего этажа прямо на тротуар. В результате «оголился» участок кирпичной стены между окнами размером примерно один метр в ширину и два метра в высоту.

В 2016 году в этом доме проводился капитальный ремонт. Работами занималась компания «Реставратор».