В Орле на Васильевской снова случилось тяжёлое ДТП с пешеходом
01.11.2019
На этот раз под колёса попал мужчина 1969 года рождения.
Авария случилась 31 октября в 18:40 у дома № 74. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Его сбил автомобиль «Рено Флюенс».
Пешеход получил тяжёлые травмы и был госпитализирован в реанимацию больницы Семашко.
По факту ДТП проводится проверка. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД.
29 октября на Васильевской в ДТП пострадал 15-летний подросток.
Короткая ссылка obl1.ru/~/58105
Другие новости раздела
$ USD63.7748(-0.1)01.11
€ EUR71.1918(+0.18)01.11
Наш опрос
Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?