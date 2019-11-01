В Орле на Васильевской снова случилось тяжёлое ДТП с пешеходом

На этот раз под колёса попал мужчина 1969 года рождения.

Авария случилась 31 октября в 18:40 у дома № 74. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Его сбил автомобиль «Рено Флюенс».

Пешеход получил тяжёлые травмы и был госпитализирован в реанимацию больницы Семашко.

По факту ДТП проводится проверка. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД.

29 октября на Васильевской в ДТП пострадал 15-летний подросток.