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Орел01.11.2019 Пятница 12:14
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  3. В Орле на Васильевской снова случилось тяжёлое ДТП с пешеходом

В Орле на Васильевской снова случилось тяжёлое ДТП с пешеходом

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01.11.2019

На этот раз под колёса попал мужчина 1969 года рождения.

Авария случилась 31 октября в 18:40 у дома № 74. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Его сбил автомобиль «Рено Флюенс».

Пешеход получил тяжёлые травмы и был госпитализирован в реанимацию больницы Семашко.

По факту ДТП проводится проверка. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД.

29 октября на Васильевской в ДТП пострадал 15-летний подросток.

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