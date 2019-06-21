В Орле на улице Металлургов произошло масштабное ДТП

20 июня около 11 часов 50 минут здесь столкнулись сразу три автомобиля — ВАЗ-2114, Nissan и Volkswagen. Об этом информирует Управление ГИБДД по Орловской области.

Авария случилась у дома № 54. По предварительной информации, водитель Nissan X-Trail (1949 года рождения), выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу отечественной машине. В результате ВАЗ врезался сначала в Volkswagen Golf, который двигался навстречу, а затем в Nissan.

В результате ДТП пострадала пассажирка отечественного автомобиля. Ей оказали медицинскую помощь.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области