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  3. В Орле на улице Металлургов произошло масштабное ДТП

В Орле на улице Металлургов произошло масштабное ДТП

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21.06.2019

20 июня около 11 часов 50 минут здесь столкнулись сразу три автомобиля — ВАЗ-2114, Nissan и Volkswagen. Об этом информирует Управление ГИБДД по Орловской области.

Авария случилась у дома № 54. По предварительной информации, водитель Nissan X-Trail (1949 года рождения), выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу отечественной машине. В результате ВАЗ врезался сначала в Volkswagen Golf, который двигался навстречу, а затем в Nissan.

В результате ДТП пострадала пассажирка отечественного автомобиля. Ей оказали медицинскую помощь.

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Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Теги:ОрёлОрловская область

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