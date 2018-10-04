В Орле на улице Горького водитель сбил пешехода и скрылся с места
04.10.2018
ГИБДД Управления МВД России по Орловской области разыскивает очевидцев дорожно-транспортного происшествия.
ДТП произошло 2-го октября в 12 часов 10 минут на пешеходном переходе в районе поликлиники № 2.
Пострадавший — 31-летний мужчина.
Водитель, допустивший наезд, предположительно управлял автомобилем «Рено Логан» золотистого цвета.
Всех, кто владеет какой-либо информацией по данной теме, просят обращаться в Дежурную часть по телефону
Короткая ссылка obl1.ru/~/49644
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