В Орле на улице Горького водитель сбил пешехода и скрылся с места

ГИБДД Управления МВД России по Орловской области разыскивает очевидцев дорожно-транспортного происшествия.

ДТП произошло 2-го октября в 12 часов 10 минут на пешеходном переходе в районе поликлиники № 2.

Пострадавший — 31-летний мужчина.

Водитель, допустивший наезд, предположительно управлял автомобилем «Рено Логан» золотистого цвета.