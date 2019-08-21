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Орел21.08.2019 Среда 14:22
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В Орле на треть закроют потребность в новых контейнерных площадках

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21.08.2019

До 1 ноября в городе установят 23 новых площадки. Общая же потребность в таких объектах составляет 64 единицы. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

Информация прозвучала на заседании профильного комитета Орловского Городского совета народных депутатов.

В итоге мэрии Орла рекомендовали закрыть всю потребность в площадках до конца текущего года. При этом стоимость одного такого объекта составляет от 15 до 100 тысяч рублей.

Теги:ОрёлОрловская областьконтейнерные площадкиГорсоветмэрия

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