В Орле на треть закроют потребность в новых контейнерных площадках

До 1 ноября в городе установят 23 новых площадки. Общая же потребность в таких объектах составляет 64 единицы. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

Информация прозвучала на заседании профильного комитета Орловского Городского совета народных депутатов.

В итоге мэрии Орла рекомендовали закрыть всю потребность в площадках до конца текущего года. При этом стоимость одного такого объекта составляет от 15 до 100 тысяч рублей.