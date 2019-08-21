В Орле на треть закроют потребность в новых контейнерных площадках
21.08.2019
До 1 ноября в городе установят 23 новых площадки. Общая же потребность в таких объектах составляет 64 единицы. Об этом сообщает портал «Орловские новости».
Информация прозвучала на заседании профильного комитета Орловского Городского совета народных депутатов.
В итоге мэрии Орла рекомендовали закрыть всю потребность в площадках до конца текущего года. При этом стоимость одного такого объекта составляет от 15 до 100 тысяч рублей.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56751
Другие новости раздела
21.08.2019
Эксперты изучили орловские мясо и рыбу
$ USD66.263(-0.52)22.08
€ EUR73.4989(-0.48)22.08
Наш опрос
Орловских коллекторов наказали за угрозы. Ваше отношение к проблеме?