В Орле на Привокзальной площади установили «мемориальный» паровоз

Это паровоз ЭР 795-11. Около недели назад его доставили к ДК ЖД, а на днях вмонтировали в общую композицию мемориала, посвящённого 150-летию железнодорожного узла «Орёл» и 75-летию освобождения города Орла от фашистов.

Создание мемориала началось в минувшем году. Также в композицию входят: «теплушка» (Нормальный Товарный Вагон), бронированный танковый тягач БТТ-1 и гвардейский реактивный миномет «Катюша».

Фото: www.infoorel.ru