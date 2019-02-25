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  3. В Орле на Привокзальной площади установили «мемориальный» паровоз

В Орле на Привокзальной площади установили «мемориальный» паровоз

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25.02.2019

Это паровоз ЭР 795-11. Около недели назад его доставили к ДК ЖД, а на днях вмонтировали в общую композицию мемориала, посвящённого 150-летию железнодорожного узла «Орёл» и 75-летию освобождения города Орла от фашистов.

Создание мемориала началось в минувшем году. Также в композицию входят: «теплушка» (Нормальный Товарный Вагон), бронированный танковый тягач БТТ-1 и гвардейский реактивный миномет «Катюша».

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Фото: www.infoorel.ru

Теги:ОрёлОрловская область

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