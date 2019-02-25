В Орле на Привокзальной площади установили «мемориальный» паровоз
25.02.2019
Это паровоз ЭР 795-11. Около недели назад его доставили к ДК ЖД, а на днях вмонтировали в общую композицию мемориала, посвящённого 150-летию железнодорожного узла «Орёл» и 75-летию освобождения города Орла от фашистов.
Создание мемориала началось в минувшем году. Также в композицию входят: «теплушка» (Нормальный Товарный Вагон), бронированный танковый тягач БТТ-1 и гвардейский реактивный миномет «Катюша».
Фото: www.infoorel.ru
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