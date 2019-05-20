В Орле на площади Ленина в ходе торжественной линейки приняли в пионеры около 500 мальчиков и девочек

Они стали членами пионерской организации «Орлята».

Линейка состоялась 18 мая. Почётными гостями мероприятия стали губернатор Орловской области Андрей Клычков, сенатор Василий Иконников, мэр Орла Василий Новиков, а также ветераны и лидеры пионерского движения региона.

Также в ходе линейки наградили победителей областной патриотической игры «Зарница». Первое место заняли юноармейцы школы № 33 Орла.