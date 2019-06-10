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  3. В Орле на площади Ленина пройдут соревнования по пляжному волейболу на призы губернатора

В Орле на площади Ленина пройдут соревнования по пляжному волейболу на призы губернатора

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10.06.2019

На этой неделе здесь начнут создавать пляжный стадион с тремя кортами, зоной разминки, раздевалкой и трибунами.

Кубок на призы губернатора Орловской области стартует 20 и 21 июня с первенства среди спортсменов 2003 и 2004 годов рождения. Игры среди различных категорий участников будут проводиться в течение целого месяца. Основной финал Кубка состоится 20 и 21 июля. В нём сразятся 12 мужских и 12 женских пар.

Ожидается, что на временном стадионе будут проводиться любительские соревнования, тренировки спортивных школ, а также мастер-классы. Также в рамках турнира наш город посетит олимпийский чемпион по волейболу 2000, 2004, 2008 и 2012 годов Сергей Тетюхин и члены сборной России по волейболу.

Теги:ОрёлОрловская область

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