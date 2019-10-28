В Орле на перекрёстке Октябрьской и Полесской случилось ДТП с пострадавшими
28.10.2019
Пострадала 32-летняя пассажирка автомобиля.
Авария случилась сегодня в 3:30. Как сообщили в Управлении ГИБДД, водитель «Рено Флюенс» допустил наезд на дорожный знак и бетонное ограждение.
Пострадавшую доставили в больницу Семашко, где медики оказали ей необходимую помощь.
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