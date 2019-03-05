В Орле на Октябрьской сбили пешехода
05.03.2019
ДТП произошло 4 марта в 21 час на Октябрьской улице у дома № 128. 44-хлетний мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.
В это время водитель легкового автомобиля «Рено Симбол», двигаясь по Октябрьской со стороны Приборостроительной в сторону Игнатова, совершил наезд на пешехода.
Мужчина получил телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение больницы имени Семашко. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.
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