В Орле на Октябрьской сбили пешехода

ДТП произошло 4 марта в 21 час на Октябрьской улице у дома № 128. 44-хлетний мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В это время водитель легкового автомобиля «Рено Симбол», двигаясь по Октябрьской со стороны Приборостроительной в сторону Игнатова, совершил наезд на пешехода.

Мужчина получил телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение больницы имени Семашко. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.