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Орел18.10.2018 Четверг 18:23
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  3. В Орле на общегородской субботник выйдут 40 тысяч человек

В Орле на общегородской субботник выйдут 40 тысяч человек

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18.10.2018

20 октября в Орле состоится общегородской субботник.

Администрация города приглашает всех желающих принять участие в осенней «генеральной уборке» областного центра.

Планируется, что на субботник выйдут 40 тысяч человек, в том числе 12 тысяч учащихся.

Мероприятие начнётся в 9 часов. В каждом районе уже определены конкретные территории, которым отдадут приоритет при уборке.

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