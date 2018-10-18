В Орле на общегородской субботник выйдут 40 тысяч человек
18.10.2018
20 октября в Орле состоится общегородской субботник.
Администрация города приглашает всех желающих принять участие в осенней «генеральной уборке» областного центра.
Планируется, что на субботник выйдут 40 тысяч человек, в том числе 12 тысяч учащихся.
Мероприятие начнётся в 9 часов. В каждом районе уже определены конкретные территории, которым отдадут приоритет при уборке.
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