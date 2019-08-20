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Орел20.08.2019 Вторник 14:05
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  3. В Орле на нескольких улицах могут переделать «ливнёвку»

В Орле на нескольких улицах могут переделать «ливнёвку»

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20.08.2019

С таким предложением группа депутатов городского совета обратилась в Управление Коммунальным Хозяйством.

Как сообщает пресс-служба Горсовета, авторы обращения отметили, что каждый значительный дождь становится для областного центра настоящим испытанием. При этом осадки затапливают одни и те же улицы.

В связи с этим на конкретных участках улиц имеет смысл заменить нынешние трубы ливневой канализации на аналогичные изделия с большим диаметром. Это позволит воде оперативнее покидать общественные пространства.

Предложение поддержали и отдельные сотрудники мэрии Орла.

Также с 20 сентября в Орле продолжатся работы по промывке ливневой канализации (на Кромском шоссе, улицах Розы Люксембург и Московской). Ранее в этом году промывка канализации проводилась на улицах Автовокзальной, Бурова, Грузовой, Паровозной, Революции, Тульской, Цветаева и на Московском шоссе.

Теги:ОрёлОрловская областьблагоустройстволивневая канализацияпогодаосадкимэрия Орлаадминистрация Орла

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