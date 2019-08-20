В Орле на нескольких улицах могут переделать «ливнёвку»

С таким предложением группа депутатов городского совета обратилась в Управление Коммунальным Хозяйством.

Как сообщает пресс-служба Горсовета, авторы обращения отметили, что каждый значительный дождь становится для областного центра настоящим испытанием. При этом осадки затапливают одни и те же улицы.

В связи с этим на конкретных участках улиц имеет смысл заменить нынешние трубы ливневой канализации на аналогичные изделия с большим диаметром. Это позволит воде оперативнее покидать общественные пространства.

Предложение поддержали и отдельные сотрудники мэрии Орла.

Также с 20 сентября в Орле продолжатся работы по промывке ливневой канализации (на Кромском шоссе, улицах Розы Люксембург и Московской). Ранее в этом году промывка канализации проводилась на улицах Автовокзальной, Бурова, Грузовой, Паровозной, Революции, Тульской, Цветаева и на Московском шоссе.