В Орле на набережной могут установить общественные биотуалеты
10.06.2019
Об этом заявил глава администрации Орла Александр Муромский в эфире программы «Актуальное интервью» на телеканале «Первый областной».
По его словам, на набережной планируется установить 4 лавочки. Скорее всего, их разместят в промежутке между Красным и Герценским мостами. Не исключено, что параллельно будет решён и вопрос с общественными биотуалетами.
Если туалеты установлят, то за их состоянием должно будет следить городское Управление Коммунальным Хозяйством.
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