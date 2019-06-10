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Орел10.06.2019 Понедельник 12:50
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В Орле на набережной могут установить общественные биотуалеты

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10.06.2019

Об этом заявил глава администрации Орла Александр Муромский в эфире программы «Актуальное интервью» на телеканале «Первый областной».

По его словам, на набережной планируется установить 4 лавочки. Скорее всего, их разместят в промежутке между Красным и Герценским мостами. Не исключено, что параллельно будет решён и вопрос с общественными биотуалетами.

Если туалеты установлят, то за их состоянием должно будет следить городское Управление Коммунальным Хозяйством.

Теги:ОрёлОрловская область

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