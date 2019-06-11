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Орел11.06.2019 Вторник 16:14
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  3. В Орле на мосту «Дружбы» завершился монтаж консольно-шлюзового крана

В Орле на мосту «Дружбы» завершился монтаж консольно-шлюзового крана

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11.06.2019

Через два дня подрядчик, выполняющий ремонт моста (ООО «Региональные газораспределительные сети») планирует получить у Ростехнадзора разрешение на работу крана. После этого на объекте начнётся демонтаж старых и монтаж новых балок пролетного строения. Об этом сообщили в мэрии.

В тестовом режиме осуществлен демонтаж одной балки.

Дорожное полотно на полосе моста, открытой для движения транспорта, планируется привести в порядок до конца текущей недели.

Теги:ОрёлОрловская область

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