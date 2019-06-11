В Орле на мосту «Дружбы» завершился монтаж консольно-шлюзового крана
11.06.2019
Через два дня подрядчик, выполняющий ремонт моста (ООО «Региональные газораспределительные сети») планирует получить у Ростехнадзора разрешение на работу крана. После этого на объекте начнётся демонтаж старых и монтаж новых балок пролетного строения. Об этом сообщили в мэрии.
В тестовом режиме осуществлен демонтаж одной балки.
Дорожное полотно на полосе моста, открытой для движения транспорта, планируется привести в порядок до конца текущей недели.
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