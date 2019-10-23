В Орле на мосту «Дружбы» случилось опасное ЧП

22 октября примерно в 16 часов в службу спасения поступило сообщение о происшествии. На место выехали сотрудники Пожарно-спасательной части № 3.

Как выяснилось, в автомобиле «КАМАЗ» произошла вспышка топлива. Возгорание ликвидировали. Обошлось без погибших и пострадавших.

По данному факту проводится проверка.