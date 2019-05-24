В Орле на Московском шоссе у остановки общественного транспорта «Металлист» отремонтируют тротуар
24.05.2019
Такое поручение дал глава администрации Орла Александр Муромский.
На тротуаре в результате скопления талых вод образовалась яма. Обходить её местным жителям приходится по проезжей части.
Как выяснилось, причиной скопления воды, проседания грунта и разрушения асфальта стала забитость в проточной трубе, расположенной под асфальтом на этом участке.
Сейчас работы по исправлению этой ситуации уже ведутся.
Короткая ссылка obl1.ru/~/54816
Другие новости раздела
$ USD64.4913(+0.08)24.05
€ EUR71.8369(-0.01)24.05
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?