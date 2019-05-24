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Орел24.05.2019 Пятница 12:13
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  3. В Орле на Московском шоссе у остановки общественного транспорта «Металлист» отремонтируют тротуар

В Орле на Московском шоссе у остановки общественного транспорта «Металлист» отремонтируют тротуар

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24.05.2019

Такое поручение дал глава администрации Орла Александр Муромский.

На тротуаре в результате скопления талых вод образовалась яма. Обходить её местным жителям приходится по проезжей части.

Как выяснилось, причиной скопления воды, проседания грунта и разрушения асфальта стала забитость в проточной трубе, расположенной под асфальтом на этом участке.

Сейчас работы по исправлению этой ситуации уже ведутся.

Теги:ОрёлОрловская область

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