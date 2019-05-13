Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел13.05.2019 Понедельник 13:47
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле на месяц ограничат движение на улицах 1-я Посадская и Маяковского

В Орле на месяц ограничат движение на улицах 1-я Посадская и Маяковского

Версия для печати

13.05.2019

Ограничения вводятся с 20 мая по 20 июня на участках от Комсомольской до Гагарина и от Розы Люксембург до 1-й Посадской соответственно. Причина — работы по капремонту газопроводов среднего и низкого давления. Об этом сообщили в мэрии.

На время производства работ автобусы, которые обслуживают маршруты № 1 «Лужки — Часовая», № 22 «Школа № 50 — Лужки» и № 50 «Лужки — Зареченский», при движении в сторону станции Лужки будут объезжать данные участки по улицам Комсомольской, Розы Люксембург и Гагарина. Движение в обратном направлении останется без изменений.

Также в этот период автобусы, которые обслуживают сезонные (дачные) маршруты № 61 «1-я Посадская — „Светлая Жизнь“» и № 65 «1-я Посадская — дачи Гать», будут отправляться от остановочного пункта «Комсомольская площадь».

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/54533

Добавил новость: 

Другие новости раздела

13.05.2019

В Орловской области на трассе «Орёл-Брянск» улучшили освещение в шести населённых пунктах

13.05.2019

Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с дольщиками из дома по Родзевича-Белевича, 5

13.05.2019

Завтра в Орле пройдёт творческий вечер актёра театра и кино Геннадия Тахтабаева

13.05.2019

В Орле под Красным мостом прорвало трубопровод теплотрассы

13.05.2019

23 мая в школах Орла пройдут «последние звонки»

$ USD65.2287(+0.01)09.05
€ EUR73.0888(+0.01)09.05

Наш опрос

Ваше любимое место в Орле?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online