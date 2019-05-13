В Орле на месяц ограничат движение на улицах 1-я Посадская и Маяковского

Ограничения вводятся с 20 мая по 20 июня на участках от Комсомольской до Гагарина и от Розы Люксембург до 1-й Посадской соответственно. Причина — работы по капремонту газопроводов среднего и низкого давления. Об этом сообщили в мэрии.

На время производства работ автобусы, которые обслуживают маршруты № 1 «Лужки — Часовая», № 22 «Школа № 50 — Лужки» и № 50 «Лужки — Зареченский», при движении в сторону станции Лужки будут объезжать данные участки по улицам Комсомольской, Розы Люксембург и Гагарина. Движение в обратном направлении останется без изменений.

Также в этот период автобусы, которые обслуживают сезонные (дачные) маршруты № 61 «1-я Посадская — „Светлая Жизнь“» и № 65 «1-я Посадская — дачи Гать», будут отправляться от остановочного пункта «Комсомольская площадь».