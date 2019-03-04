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  3. В Орле на Комсомольской улице столкнулись «Лада» и «Фольксваген»

В Орле на Комсомольской улице столкнулись «Лада» и «Фольксваген»

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04.03.2019

Авария случилась у остановки общественного транспорта «Ботаника» 2 марта вечером. 31-летний мужчина, управляя автомобилем такси «Лада Ларгус», повернул со стороны улицы Авиационной в сторону переулка Дарвина. В этот момент он столкнулся с «Фольксвагеном Пассат», который двигался прямо от переулка Рижского в направлении улицы Авиационной.

33-летняя пассажирка «Лады» получила травмы. Женщину доставили в областную больницу и оказали ей медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

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