В Орле на Комсомольской столкнулись «Ситроен» и «шестёрка»
21.02.2019
Авария случилась у дома № 247 20 февраля в 18 часов 55 минут. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.
Водитель микроавтобуса «Ситроен Джампер», двигаясь в сторону Карачевского шоссе, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с ВАЗ-21063, который ехал в попутном направлении.
Пассажирка отечественного автомобиля получила травмы.
По факту ДТП проводит проверку дорожная инспекция.
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