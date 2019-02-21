В Орле на Комсомольской столкнулись «Ситроен» и «шестёрка»

Авария случилась у дома № 247 20 февраля в 18 часов 55 минут. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Водитель микроавтобуса «Ситроен Джампер», двигаясь в сторону Карачевского шоссе, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с ВАЗ-21063, который ехал в попутном направлении.

Пассажирка отечественного автомобиля получила травмы.

По факту ДТП проводит проверку дорожная инспекция.