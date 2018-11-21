В Орле на кинотеатре «Победа» могут установить доску в память о Георгиевской церкви

Этот вопрос сегодня обсудили на комитете Горсовета по образованию, культуре и социальной политике.

Соответствующее ходатайство поступило от общественности города.

На установку памятной доски уже получено согласие Управления по государственной охране объектов культурного наследия области и конкурсного управляющего ОАО «Орёлкиносервис». Также установка согласована с региональным управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства.

Оплачивать изготовление и установку доски будут из внебюджетных источников.

Инициативу поддержали в специальной Городской комиссии и на комитете Горсовета, однако окончательное решение будет принято на ближайшей сессии орловского парламента.

Георгиевская церковь располагалась в Орле на месте нынешнего здания кинотеатра «Победа». В 1946 году её перестроили в современное здание, сохранив некоторые элементы конструкции. На протяжении многих лет Русская Православная Церковь настаивает на возвращении этого объекта в свою собственность.