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Орел05.02.2019 Вторник 14:00
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  3. В Орле на карантин по гриппу и ОРВИ закрыты 23 школы

В Орле на карантин по гриппу и ОРВИ закрыты 23 школы

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05.02.2019

Таковы самые свежие данные, озвученные на сегодняшнем рабочем заседании в администрации Орла.

Полностью закрыты на карантин общеобразовательные учреждения №№ 3, 4, 5, 6, 7, 12, 16, 18, 19, 20, 23, 26, 32, 37, 38, 40, 49, 50 и 51.

По той же причине приостановлены занятия в 80 отдельных классах в общеобразовательных учреждениях №№ 11, 17, 21, 22, 27, 28, 29, 33, 34, 35 и 39.

Снижение уровня заболеваемости ожидается со следующей недели.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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