В Орле на карантин по гриппу и ОРВИ полностью закрыты 9 школ
30.01.2019
Это школы №№ 1, 24, 48, 52 (они закрыты до 4 февраля), 13 (до 1 февраля), 19, 23, 32 (до 5 февраля) и 25 (до 31 января). Такую информацию сообщили в мэрии.
Также в 22 школах города на карантин закрыты отдельные классы. В общей сложности, из-за роста заболеваемости прекращено обучение в 122 классах.
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