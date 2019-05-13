В Орле на Карачевской улице произошло ДТП с участием велосипедиста

Авария случилась 12 мая в 15:50 в районе сквера Ермолова. Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, водитель легкового автомобиля Skoda Roomster, пытаясь припарковаться, случайно задел велосипедиста. От этого удара по инерции велосипедист врезался в другую легковую иномарку — припаркованную рядом Hyundai Creta.

В результате ДТП водитель двухколёсного транспорта получил травмы. Врачи назначили пострадавшему амбулаторное лечение.