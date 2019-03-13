Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел13.03.2019 Среда 17:38
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле на гарантийный ремонт дорог вышли 6 подрядчиков

В Орле на гарантийный ремонт дорог вышли 6 подрядчиков

Версия для печати

13.03.2019

В этом сезоне 2019 года в областном центре по гарантии должны отремонтировать 16 объектов на городских улицах и дорогах.

Три подрядные организации уже выполнили положенные работы. «Дорожная служба» работала на улицах Брестской, Полесской, Раздольной и Михалицына. ООО «Нерудстрой» ремонтировало улицу Поселковую. ООО «АМСтрой» — 1-ю Посадскую (между Комсомольской и Карачевской).

ООО «МонолитСтройТула» устранило недочёты на 1-й Курской (между улицами Пушкина и 5 Августа), в данный момент компания работает на той же улице, но на другом участке (между 5 Августа и Ливенской). Также ООО выполняет гарантийный ремонт на улице Игнатова.

Также в Орле работают ООО «ДорСтройТехСервис» (на участке между Московским шоссе и улицей Дениса Давыдова) и ООО «РемДорСтрой» (на 1-й Посадской улице).

Также планируется, что на ряд объектов подрядчики выйдут позже, при подходящих погодных условиях.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/53411

Добавил новость: 

Другие новости раздела

13.03.2019

Завтра в 20 часов на «Первом областном» выйдет интервью с главой регионального Департамента здравоохранения

13.03.2019

В этом году в Орле для сирот приобретут 73 квартиры

13.03.2019

Орловчанин, пострадавший в ДТП на Наугорском шоссе, скончался

13.03.2019

Судебные приставы заставили владельца маршрутки заплатить орловчанину 545 тысяч рублей за ДТП

13.03.2019

В Орловской областной больнице введены в эксплуатацию 10 новых аппаратов диализа

$ USD65.589(-0.18)14.03
€ EUR74.0237(-0.04)14.03

Наш опрос

Лучшая рок-группа из Орловской области?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online