В Орле на гарантийный ремонт дорог вышли 6 подрядчиков

В этом сезоне 2019 года в областном центре по гарантии должны отремонтировать 16 объектов на городских улицах и дорогах.

Три подрядные организации уже выполнили положенные работы. «Дорожная служба» работала на улицах Брестской, Полесской, Раздольной и Михалицына. ООО «Нерудстрой» ремонтировало улицу Поселковую. ООО «АМСтрой» — 1-ю Посадскую (между Комсомольской и Карачевской).

ООО «МонолитСтройТула» устранило недочёты на 1-й Курской (между улицами Пушкина и 5 Августа), в данный момент компания работает на той же улице, но на другом участке (между 5 Августа и Ливенской). Также ООО выполняет гарантийный ремонт на улице Игнатова.

Также в Орле работают ООО «ДорСтройТехСервис» (на участке между Московским шоссе и улицей Дениса Давыдова) и ООО «РемДорСтрой» (на 1-й Посадской улице).

Также планируется, что на ряд объектов подрядчики выйдут позже, при подходящих погодных условиях.