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Орел04.09.2019 Среда 13:27
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В Орле на бегах разыграют 50 тысяч рублей

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04.09.2019

Это призовой фонд для победителей и призёров «Кубка Мансурова».

Состязания пройдут на орловском ипподроме (Высоковольтная, 6) 8 сентября в 12 часов. В забегах примут участие лошади рысистых пород в возрасте от четырёх лет.

Участниками соревнований станут 25 спортсменов — представители Орловщины, Подмосковья, Курска и Белгорода.

Теги:Орловская областьорловский ипподромконный спорт

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