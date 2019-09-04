В Орле на бегах разыграют 50 тысяч рублей

Это призовой фонд для победителей и призёров «Кубка Мансурова».

Состязания пройдут на орловском ипподроме (Высоковольтная, 6) 8 сентября в 12 часов. В забегах примут участие лошади рысистых пород в возрасте от четырёх лет.

Участниками соревнований станут 25 спортсменов — представители Орловщины, Подмосковья, Курска и Белгорода.