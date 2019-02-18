В Орле мужчина устроил стрельбу в баре, после чего совершил самоубийство
18.02.2019
Такова приоритетная версия следствия. Об этом сообщает портал «Орловские новости», ссылаясь на собственные источники.
Инцидент произошёл минувшей ночью (на 18 февраля) на Ливенской улице в баре «Ягер». Житель Орла начал стрелять из травматического пистолета. Охранник заведения был ранен в спину и шею. Один из посетителей — в лицо. Пострадавших госпитализировали.
Сам стрелявший скрылся с места преступления. Однако позже его тело с пулевым ранением в голову нашли в Орловском районе на железнодорожном полотне.
Как сообщили порталу в Управлении МВД по Орловской области, сейчас полиция занимается расследованием инцидента.
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