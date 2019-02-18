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  3. В Орле мужчина устроил стрельбу в баре, после чего совершил самоубийство

В Орле мужчина устроил стрельбу в баре, после чего совершил самоубийство

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18.02.2019

Такова приоритетная версия следствия. Об этом сообщает портал «Орловские новости», ссылаясь на собственные источники.

Инцидент произошёл минувшей ночью (на 18 февраля) на Ливенской улице в баре «Ягер». Житель Орла начал стрелять из травматического пистолета. Охранник заведения был ранен в спину и шею. Один из посетителей — в лицо. Пострадавших госпитализировали.

Сам стрелявший скрылся с места преступления. Однако позже его тело с пулевым ранением в голову нашли в Орловском районе на железнодорожном полотне.

Как сообщили порталу в Управлении МВД по Орловской области, сейчас полиция занимается расследованием инцидента.

Теги:ОрёлОрловская областьМВДполицияпреступлениесамоубийствострельба

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