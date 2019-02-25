В Орле мужчина отнял у женщины телефон и потерял его
25.02.2019
Преступление произошло в Северном районе в вечернее время суток. Прохожий выхватил у орловчанки сумку и скрылся. В сумке были деньги и телефон, а также продукты.
Пострадавшая обратилась в полицию. Вскоре полицейские установили подозреваемого. 26-летний орловчанин признал вину и рассказал, что сумку он выбросил, деньги потратил, а телефон потерял. Кроме того, мужчина съел некоторые продукты.
Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.
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