В Орле мужчина отнял у женщины телефон и потерял его

Преступление произошло в Северном районе в вечернее время суток. Прохожий выхватил у орловчанки сумку и скрылся. В сумке были деньги и телефон, а также продукты.

Пострадавшая обратилась в полицию. Вскоре полицейские установили подозреваемого. 26-летний орловчанин признал вину и рассказал, что сумку он выбросил, деньги потратил, а телефон потерял. Кроме того, мужчина съел некоторые продукты.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.