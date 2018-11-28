В Орле мужчина курил у кассы в торговом центре и нецензурно бранил окружающих

Нарушитель предавался вредной привычке в неположенном месте, игнорируя замечания окружающих.

Инцидент произошёл на Карачевском шоссе.

После того, как на место прибыли сотрудники Росгвардии, орловец обругал нецензурными словами и их, а затем попытался сбежать. Однако это ему не удалось.

По данному факту проводится разбирательство.