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Орел28.11.2018 Среда 16:56
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  3. В Орле мужчина курил у кассы в торговом центре и нецензурно бранил окружающих

В Орле мужчина курил у кассы в торговом центре и нецензурно бранил окружающих

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28.11.2018

Нарушитель предавался вредной привычке в неположенном месте, игнорируя замечания окружающих.

Инцидент произошёл на Карачевском шоссе.

После того, как на место прибыли сотрудники Росгвардии, орловец обругал нецензурными словами и их, а затем попытался сбежать. Однако это ему не удалось.

По данному факту проводится разбирательство.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьРосгвардия

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