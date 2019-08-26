В Орле может рухнуть стратегический балкон

Орловский штаб «Народного фронта» призвал власти срочно отремонтировать аварийный балкон на доме по улице Ленина, 23.

В здании располагаются региональный Департамент здравоохранения, городской Комитет социальной политики и областная филармония. При этом вход во все три учреждения — один, и располагается он непосредственно под злополучным балконом.

Кроме того, рядом с домом, расположенным в центре города, за день проходят сотни граждан. Помимо прочего, данное здание является архитектурным памятником 19 века, что также предполагает повышенное внимание и особое отношение к объекту.

Как сообщили в «Народном фронте», балкон находится в аварийном состоянии как минимум несколько месяцев.