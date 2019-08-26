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В Орле может рухнуть стратегический балкон

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26.08.2019

Орловский штаб «Народного фронта» призвал власти срочно отремонтировать аварийный балкон на доме по улице Ленина, 23.

В здании располагаются региональный Департамент здравоохранения, городской Комитет социальной политики и областная филармония. При этом вход во все три учреждения — один, и располагается он непосредственно под злополучным балконом.

Кроме того, рядом с домом, расположенным в центре города, за день проходят сотни граждан. Помимо прочего, данное здание является архитектурным памятником 19 века, что также предполагает повышенное внимание и особое отношение к объекту.

Как сообщили в «Народном фронте», балкон находится в аварийном состоянии как минимум несколько месяцев.

Теги:ОрёлОрловская областьнародный фронтстроительствобалконпамятники архитектуры

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