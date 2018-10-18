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Орел18.10.2018 Четверг 13:33
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В Орле может появиться сквер имени Воронова

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18.10.2018

Тему, как сообщает портал «Орловские новости», обсудили на комитете городского совета народных депутатов.

В честь легендарного орловца, участника битвы за Сталинград и защитника «Дома Павлова», собираются назвать объект на пересечении улиц Раздольной и Кузнецова.

Впрочем, пока что самого сквера не существует. Здесь идёт застройка микрорайона № 13.

Однако в районе уже есть улица Воронова, в начале которой установлен памятный знак в честь защитника Отечества.

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