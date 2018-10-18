В Орле может появиться сквер имени Воронова
18.10.2018
Тему, как сообщает портал «Орловские новости», обсудили на комитете городского совета народных депутатов.
В честь легендарного орловца, участника битвы за Сталинград и защитника «Дома Павлова», собираются назвать объект на пересечении улиц Раздольной и Кузнецова.
Впрочем, пока что самого сквера не существует. Здесь идёт застройка микрорайона № 13.
Однако в районе уже есть улица Воронова, в начале которой установлен памятный знак в честь защитника Отечества.
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