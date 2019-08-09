В Орле может появиться ещё один строительный гипермаркет

Горсовет Орла на внеочередном заседании согласовал изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки города. Они касаются перевода земельного участка на Раздольной улице из зон Ж-1 (застройки многоэтажными жилыми домами) и Р-1 (городских парков, скверов, садов бульваров и набережных) в зону О-1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения). Ранее эти изменения согласовали на публичных слушаниях.

Поправки необходимы, чтобы начать строительство гипермаркета строительных товаров сети Leroy Merlin («Леруа мерлен»). Сейчас участок пустует.