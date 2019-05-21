В Орле может остаться только один киоск «Роспечати»
21.05.2019
Как стало известно на сегодняшнем заседании в мэрии, владелец киосков подал в городскую администрацию только одну соответствующую заявку на право аренды земельного участка. Согласно условиям существующего мирового соглашения, остальные участки должны быть освобождены от киосков.
Кроме того, выяснилось, что у собственника имеются непогашенные задолженности перед мэрией.
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