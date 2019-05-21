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Орел21.05.2019 Вторник 17:12
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В Орле может остаться только один киоск «Роспечати»

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21.05.2019

Как стало известно на сегодняшнем заседании в мэрии, владелец киосков подал в городскую администрацию только одну соответствующую заявку на право аренды земельного участка. Согласно условиям существующего мирового соглашения, остальные участки должны быть освобождены от киосков.

Кроме того, выяснилось, что у собственника имеются непогашенные задолженности перед мэрией.

Теги:ОрёлОрловская область

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