В Орле мотоциклист упал с мотоцикла
20.05.2019
ДТП произошло 19 мая в 18:35 в районе «Лужки» на Молдавской улице. Водитель мотоцикла «Рейсер» не справился с управлением и упал. Результатом стали травмы.
Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, пострадавшего доставили в больницу имени Семашко. Здесь ему оказали медицинскую помощь. Потом мужчину отпустили на амбулаторное лечение.
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