В Орле мост «Дружбы» могут полностью перекрыть на 10 дней
01.02.2019
Причиной является то, что подрядчик, выполняющий ремонт моста («Региональные газораспределительные сети»), не может привести в порядок проезжую часть объекта из-за постоянного движения автомобилей.
Об этом сообщает «Инфоорёл».
Вопрос рассматривался на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Однако представители РГС на нём не присутствовали. Окончательное решение планируется принять на следующем внеочередном заседании комиссии.
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