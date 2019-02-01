В Орле мост «Дружбы» могут полностью перекрыть на 10 дней

Причиной является то, что подрядчик, выполняющий ремонт моста («Региональные газораспределительные сети»), не может привести в порядок проезжую часть объекта из-за постоянного движения автомобилей.

Об этом сообщает «Инфоорёл».

Вопрос рассматривался на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Однако представители РГС на нём не присутствовали. Окончательное решение планируется принять на следующем внеочередном заседании комиссии.